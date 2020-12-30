Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 1 января

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И не мечтайте – снега на Новый год не будет! Первый день января в столице будет солнечным и температура плюс восемь
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. По прогнозам синоптиков, жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 1 января, ждет преимущественно ясная и солнечная погода без осадков.
Рассветет в Тбилиси в 08:28 по местному времени.
В ночные часы столбик термометра опустится до нуля градусов. А днем температура воздуха прогреется до плюс 8 градусов.
Закат в столице будет в 17:40.