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Вид на город Тбилиси - набережная и парк Рике, пасмурная погода в ноябре

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 1 января

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1056)
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Sputnik Грузия
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И не мечтайте – снега на Новый год не будет! Первый день января в столице будет солнечным и температура плюс восемь

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. По прогнозам синоптиков, жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 1 января, ждет преимущественно ясная и солнечная погода без осадков.

Рассветет в Тбилиси в 08:28 по местному времени.

В ночные часы столбик термометра опустится до нуля градусов. А днем температура воздуха прогреется до плюс 8 градусов.

Закат в столице будет в 17:40.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1056)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


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