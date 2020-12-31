Совсем не новогодняя погода в Грузии: в стране потеплеет до 21 градуса

Совсем не зимними будут у нас новогодние праздники - вместо снега погода одарит нас по весеннему теплым солнцем

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Теплая погода без осадков на территории Грузии ожидается в дни новогодних праздников, сообщает Национальное агентство окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, до 6 января в Грузии будет без осадков. В Западной Грузии в низине температура воздуха днем поднимется до плюс 16-21 градусов. А в восточной части страны ожидается потепление в пределах 8-13 градусов выше нуля.

Что касается новогодней ночи, то в Западной Грузии в низине будет плюс 5-10 градусов, в горах минус 3 плюс 2, а в высокогорье 7-2 градуса мороза.

В Восточной Грузии в низине будет минус 5-0 градусов, в горах 8-3 градуса ниже нуля, а в высокогорье ожидается минус 10-5 градусов.

В столице Грузии будет без осадков. Температура воздуха в Тбилиси в новогоднюю ночь будет минус 1 плюс 1 градус.

Что касается 1 и 2 января, то по прогнозам синоптиков температура воздуха днем прогреется до 11-13 градусов тепла.