Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 3 января

Зима продолжает чудить не по-зимнему – в воскресенье в столице днем будет семь градусов выше нуля и солнышко

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. По прогнозам синоптиков, жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 3 января, ждет ясная, солнечная и теплая погода.

Рассветет в Тбилиси в 08:28 по местному времени.

В ночные часы столбик термометра опустится до нуля градусов. А днем температура воздуха прогреется до плюс 7 градусов.

Закат в столице будет в 17:42.