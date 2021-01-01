Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 3 января

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Зима продолжает чудить не по-зимнему – в воскресенье в столице днем будет семь градусов выше нуля и солнышко
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. По прогнозам синоптиков, жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 3 января, ждет ясная, солнечная и теплая погода.
Рассветет в Тбилиси в 08:28 по местному времени.
В ночные часы столбик термометра опустится до нуля градусов. А днем температура воздуха прогреется до плюс 7 градусов.
Закат в столице будет в 17:42.