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Площадь Свободы в Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 3 января

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1058)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210101/250511389/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-voskresene-3-yanvarya.html

Зима продолжает чудить не по-зимнему – в воскресенье в столице днем будет семь градусов выше нуля и солнышко

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. По прогнозам синоптиков, жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 3 января, ждет ясная, солнечная и теплая погода.

Рассветет в Тбилиси в 08:28 по местному времени.

В ночные часы столбик термометра опустится до нуля градусов. А днем температура воздуха прогреется до плюс 7 градусов.

Закат в столице будет в 17:42.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1058)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


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