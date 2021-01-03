Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 5 января

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Ночью столбик термометра опустится до минус двух градусов, но днем станет теплее - воздух прогреется до плюс 5-6 градусов
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Жителей и гостей Тбилиси во вторник, 5 января, ждет ясная погода, не исключена небольшая облачность.
Рассветет в Тбилиси в 08:28 по местному времени.
В ночные часы столбик термометра опустится до минус двух градусов. А днем температура воздуха прогреется до плюс 5-6 градусов.
Закат в столице будет в 17:44.