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Площадь Европы в центре Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 5 января

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1059)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210103/250529506/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-vtornik-5-yanvarya.html

Ночью столбик термометра опустится до минус двух градусов, но днем станет теплее - воздух прогреется до плюс 5-6 градусов

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Жителей и гостей Тбилиси во вторник, 5 января, ждет ясная погода, не исключена небольшая облачность.

Рассветет в Тбилиси в 08:28 по местному времени.

В ночные часы столбик термометра опустится до минус двух градусов. А днем температура воздуха прогреется до плюс 5-6 градусов.

Закат в столице будет в 17:44.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1059)
Теги:
Прогноз погоды в Тбилиси, Прогноз погоды, Тбилиси, Грузия


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