Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду 6 января

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Гостей и жителей грузинской столицы в среду ожидает пасмурная погода, температура воздуха поднимется максимум до 3 градусов
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют частично облачную погоду без осадков в столице Грузии в среду, 6 января.
Рассвет в Тбилиси будет в 08:28 по местному времени.
Ночью минимальная температура зафиксируется на отметке минус 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 3 градусов тепла.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.
Закат в Тбилиси будет в 17:45.