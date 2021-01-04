Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду 6 января

Гостей и жителей грузинской столицы в среду ожидает пасмурная погода, температура воздуха поднимется максимум до 3 градусов

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют частично облачную погоду без осадков в столице Грузии в среду, 6 января.

Рассвет в Тбилиси будет в 08:28 по местному времени.

Ночью минимальная температура зафиксируется на отметке минус 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 3 градусов тепла.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 17:45.