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Тбилиси в тумане

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду 6 января

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1060)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210104/250533588/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-sredu-6-yanvarya.html

Гостей и жителей грузинской столицы в среду ожидает пасмурная погода, температура воздуха поднимется максимум до 3 градусов

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют частично облачную погоду без осадков в столице Грузии в среду, 6 января.

Рассвет в Тбилиси будет в 08:28 по местному времени.

Ночью минимальная температура зафиксируется на отметке минус 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 3 градусов тепла.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 17:45.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1060)


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