Какая погода будет в Грузии в Рождественскую ночь

В ближайшие два дня осадков не ожидается практически на всей территории Грузии, но в западной части будет теплее, чем в восточной

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. По прогнозам синоптиков, с 6 по 8 января в Западной Грузии ожидается теплая погода и без осадков, а в Восточной – похолодает.

Как сообщает Национальное агентство окружающей среды, на западе страны в ближайшие два дня будет ветрено, но тепло. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла.

В Восточной Грузии ожидается пасмурная, относительно холодная погода, временами туман. Температура воздуха днем ​​составит от +5 до +10 градусов.

В Рождественскую ночь в низменной части Западной Грузии будет +4, +9, в горах – от -5 до 0, в высокогорье – от -10 до -5, в низинах Восточной Грузии – от -6 до -1, в горах – от -10 до -5, в высокогорье – от -13 до -8 градусов.

В Тбилиси также будет преимущественно без осадков. В Рождественскую ночь температура воздуха составит 0-2 градуса, а днем ​​воздух прогреется до +6-8 градусов тепла.