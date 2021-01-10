В ближайшие несколько дней на западе Грузии ожидаются дожди

Синоптики предупреждают, что обильные осадки могут привести к образованию лавин и оползней в горных районах

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В Грузии 11-12 января (в основном в западной части страны) ожидаются дожди, в горах снег, в некоторых горных районах возможны туман и метель, сообщает Национальное агентство окружающей среды.

Синоптики предупреждают, что обильные осадки могут привести к образованию лавин и оползней в горных районах.

В западной части страны почти неделю продолжаются лесные пожары. В тушении огня пожарным мешают сильный ветер и сухая погода.

По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, к воскресенью удалось ликвидировать большую часть возгораний.