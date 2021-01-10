Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 12 января

Не забудьте взять с собой зонт, выходя из дома во вторник - в столице временами ожидается дождь и будет дуть слабый ветер

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Дождь и пасмурная погода ожидают жителей и гостей Тбилиси во вторник, 12 января.

Рассвет в столице будет в 08:26 по местному времени.

Днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 9 градусов. Ночью синоптики обещают плюс 3-4 градуса. Весь день в столице периодически будет идти дождь и дуть слабый ветер.

Закат в Тбилиси будет в 17:52.