Власти призывают людей не ходить по льду замерзшего озера Базалети

В последние дни на озере наблюдается высокая активность населения как на самой замерзшей поверхности воды, так и на прилегающей к нему территории

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Озеро Базалети в Душетском муниципалитете, расположенное в 40 километрах от Тбилиси замерзло, в связи с чем граждан просят проявить осторожность, говорится в заявлении администрация губернатора Мцхета-Мтианети.

В последние дни на озере наблюдается высокая активность населения как на самой замерзшей поверхности воды, так и на прилегающей к нему территории.

"Из-за понижения температуры озеро уже несколько дней как замерзло, но передвигаться по нему опасно. Для безопасности граждан на месте мобилизованы представители Министерства внутренних дел и местных властей", – говорится в обращении.

Администрация губернатора призывает граждан воздерживаться от передвижения по озеру из соображений безопасности.

Стоит учесть и то, что в Грузии с 4 по 15 января объявлены нерабочими днями. Такое решение принял Межведомственный координационный совет в рамках введенных в стране ограничений.

Базалети – это небольшое горное озеро в регионе Мцхета-Мтианети, расположенное недалеко от столицы Грузии. Площадь водоема – 1,22 квадратных километра, а максимальная глубина – семь метров.

Инфраструктура вокруг озера хорошо развита, и на сегодняшний день Базалети является довольно популярным местом отдыха как для жителей, так и туристов.

Водоросли, которые растут в озере, обладают лечебными свойствами и хорошо воздействуют на людей с дерматологическими, гинекологическими и ревматологическими заболеваниями.