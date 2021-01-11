Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 13 января

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Жителей и гостей грузинской столицы ждет переменчивая погода, днем столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Жителей и гостей Тбилиси в среду, 13 января, ждет довольно переменчивая погода.
Утром ожидается ясная и солнечная погода, однако к полудню она станет преимущественно облачной.
Рассвет в столице будет в 08:26 по местному времени.
Днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 10 градусов. Ночью синоптики обещают плюс 7-8 градусов.
Закат в Тбилиси будет в 17:52.