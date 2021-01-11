00:35 12 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0156
  • 100 RUB4.4251
  • USD3.3012
Поиск
Туман и пасмурная погода осенью в Тбилиси - ноябрь

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 13 января

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1063)
18 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/11/250077073.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210111/250580929/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-sredu-13-yanvarya.html

Жителей и гостей грузинской столицы ждет переменчивая погода, днем столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Жителей и гостей Тбилиси в среду, 13 января, ждет довольно переменчивая погода.

Утром ожидается ясная и солнечная погода, однако к полудню она станет преимущественно облачной.

Рассвет в столице будет в 08:26 по местному времени.

Днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 10 градусов. Ночью синоптики обещают плюс 7-8 градусов.

Закат в Тбилиси будет в 17:52.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1063)
Теги:
Тбилиси, Непогода в Грузии, Погода в Грузии, Погода


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия и регуляции - каким транспортом пользуются тбилисцы
Пандемия и ограничения: каким транспортом пользуются тбилисцы - фото
Спикер парламента и глава МВД Сербии привились от коронавируса российской вакциной Спутник V
Чиновники Сербии привились от коронавируса вакциной "Спутник V" - видео
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться