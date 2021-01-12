14:48 12 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0156
  • 100 RUB4.4251
  • USD3.3012
Поиск
Вид на город Тбилиси днем в пасмурную погоду. Район Исани

Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 14 января

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1064)
2610
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210112/250589588/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-chetverg-14-yanvarya.html

В четверг в столице заметно потеплеет, несмотря на пасмурность, синоптики обещают днем до 13 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Жителей и гостей Тбилиси в четверг, 14 января, ждет пасмурная погода с прояснениями.

Утром ожидается облачность, однако днем, к 14:00, проглянет солнце.

Рассвет в столице будет в 08:26 по местному времени.

Днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 13 градусов. Ночью синоптики обещают плюс 7-8 градусов.

Закат в Тбилиси будет в 17:53.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1064)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия и регуляции - каким транспортом пользуются тбилисцы
Пандемия и ограничения: каким транспортом пользуются тбилисцы - фото
Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о развитии Нагорного Карабаха - видео
Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о развитии Нагорного Карабаха - видео
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться