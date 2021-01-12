Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 14 января

В четверг в столице заметно потеплеет, несмотря на пасмурность, синоптики обещают днем до 13 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Жителей и гостей Тбилиси в четверг, 14 января, ждет пасмурная погода с прояснениями.

Утром ожидается облачность, однако днем, к 14:00, проглянет солнце.

Рассвет в столице будет в 08:26 по местному времени.

Днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 13 градусов. Ночью синоптики обещают плюс 7-8 градусов.

Закат в Тбилиси будет в 17:53.