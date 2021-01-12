Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 14 января

Погода 13:29 12.01.2021 (обновлено 14:44 12.01.2021) Получить короткую ссылку 26 1 0
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В четверг в столице заметно потеплеет, несмотря на пасмурность, синоптики обещают днем до 13 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Жителей и гостей Тбилиси в четверг, 14 января, ждет пасмурная погода с прояснениями.
Утром ожидается облачность, однако днем, к 14:00, проглянет солнце.
Рассвет в столице будет в 08:26 по местному времени.
Днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 13 градусов. Ночью синоптики обещают плюс 7-8 градусов.
Закат в Тбилиси будет в 17:53.