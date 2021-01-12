Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения

Движение транспорта на горных дорогах Грузии регулирует погода – снегопады, гололед, а в ряде мест и обвалы сделали определенные участки непроходимыми

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. На участке горной дороги Корша-Шатили ограничено движение всех видов транспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В связи с сильным снегопадом, низкой температурой и опасностью схода лавин, движение для всех видов транспорта запрещено и на участке автомобильной дороги Жинвали-Барисахо-Шатили.

Из-за сложных метеоусловий движение для всех видов транспорта также запрещено на дороге Батуми-Ахалцихе. Перевал Годердзи закрыт.

Непогода создала проблемы и в Местии. В селе Латали из-за обильных осадков обрушилась часть скалы и заблокировала дорогу Зугдиди-Джвари-Местия. По словам мэра муниципалитета, техника уже прибыла на место и приступила к расчистке дороги.