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Патрульная машина перекрыла участок дороги в Гудаури

Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения

© Sputnik / STRINGER
Погода
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (430)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210112/250592274/Situatsiya-na-dorogakh-Gruzii-gde-deystvuyut-ogranicheniya.html

Движение транспорта на горных дорогах Грузии регулирует погода – снегопады, гололед, а в ряде мест и обвалы сделали определенные участки непроходимыми

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. На участке горной дороги Корша-Шатили ограничено движение всех видов транспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В связи с сильным снегопадом, низкой температурой и опасностью схода лавин, движение для всех видов транспорта запрещено и на участке автомобильной дороги Жинвали-Барисахо-Шатили.

Из-за сложных метеоусловий движение для всех видов транспорта также запрещено на дороге Батуми-Ахалцихе. Перевал Годердзи закрыт.

Непогода создала проблемы и в Местии. В селе Латали из-за обильных осадков обрушилась часть скалы и заблокировала дорогу Зугдиди-Джвари-Местия. По словам мэра муниципалитета, техника уже прибыла на место и приступила к расчистке дороги.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (430)
Теги:
Погода, дороги, Грузия


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