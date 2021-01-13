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Пасмурная погода в Тбилиси - в кадре элитный жилой комплекс и бизнес-центр King David

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 15 января

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1065)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210113/250598795/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-pyatnitsu-15-yanvarya.html

В пятницу жителей столицы ждет разнообразная погода – облачность, небольшой дождь и, возможно, проглянет солнце, воздух прогреется до семи градусов тепла

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Облачная погода, слабый дождь, временами даже ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 15 января.

Рассвет в столице будет в 08:26 по местному времени.

Днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 7 градусов. Ночью синоптики обещают плюс 2-3 градуса.

Закат в Тбилиси будет в 17:54.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1065)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


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