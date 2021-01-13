Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 15 января

В пятницу жителей столицы ждет разнообразная погода – облачность, небольшой дождь и, возможно, проглянет солнце, воздух прогреется до семи градусов тепла

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Облачная погода, слабый дождь, временами даже ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 15 января.

Рассвет в столице будет в 08:26 по местному времени.

Днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 7 градусов. Ночью синоптики обещают плюс 2-3 градуса.

Закат в Тбилиси будет в 17:54.