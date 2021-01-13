Синоптики предупреждают: погода в Грузии ухудшится

В высокогорье Грузии будет сильный снегопад, в некоторых районах ожидаются туман и ураганный ветер

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. В ближайшие дни погода в Грузии ухудшится, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

В частности, 14-16 января в большинстве регионов страны ожидается понижение температуры на несколько градусов, местами возможны осадки в виде дождя и снега.

По прогнозам синоптиков, сильные осадки вызовут и активируют оползни и лавины в горных зонах.

В отдельных реках Грузии уровень воды может достичь опасной отметки. При этом специалисты не привели более точных данных относительно возможных наводнений, оползней или других природных явлений.