Синоптики предупреждают: погода в Грузии ухудшится

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. В ближайшие дни погода в Грузии ухудшится, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
В частности, 14-16 января в большинстве регионов страны ожидается понижение температуры на несколько градусов, местами возможны осадки в виде дождя и снега.
По прогнозам синоптиков, сильные осадки вызовут и активируют оползни и лавины в горных зонах.
В отдельных реках Грузии уровень воды может достичь опасной отметки. При этом специалисты не привели более точных данных относительно возможных наводнений, оползней или других природных явлений.