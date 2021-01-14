Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 16 января

По прогнозам синоптиков, субботний день в грузинской столице будет пасмурным и дождливым

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Облачная погода, слабый дождь, временами даже мокрый снег ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 16 января.

Рассвет в столице будет в 08:25 по местному времени.

Днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 5 градусов. Ночью синоптики обещают плюс 3-4 градуса.

Закат в Тбилиси будет в 17:56.