Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 16 января

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По прогнозам синоптиков, субботний день в грузинской столице будет пасмурным и дождливым
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Облачная погода, слабый дождь, временами даже мокрый снег ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 16 января.
Рассвет в столице будет в 08:25 по местному времени.
Днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 5 градусов. Ночью синоптики обещают плюс 3-4 градуса.
Закат в Тбилиси будет в 17:56.