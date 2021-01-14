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Вид на город Тбилиси - снег выпал в ноябре, холодная погода и пасмурно

Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 16 января

© Sputnik / Alex Shlamov
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1066)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210114/250608264/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-subbotu-16-yanvarya.html

По прогнозам синоптиков, субботний день в грузинской столице будет пасмурным и дождливым

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Облачная погода, слабый дождь, временами даже мокрый снег ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 16 января.

Рассвет в столице будет в 08:25 по местному времени.

Днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 5 градусов. Ночью синоптики обещают плюс 3-4 градуса.

Закат в Тбилиси будет в 17:56.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1066)


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