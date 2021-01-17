Верхний Ларс сегодня: многокилометровая очередь образовалась на границе с Россией

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Уже четвертый день из-за погодных условий движение на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, закрыто для всех видов транспорта.

Из-за угрозы схода лавин на участке, грузовики выстроились в 10-километровую очередь.

На данный момент у водителей нет дефицита продуктов питания и воды, однако если работы по очистке дороги не будут завершены вовремя, возникнет нехватка в том числе и топлива.

"Я стою три дня, но пока ничего не известно, идет снег, и мы не знаем, что будет. На перевале идет снег, дорога закрыта", - сказал водитель одного из грузовиков в эфире телеканала Rustavi2.

Сильный снегопад и ветер также создали проблемы в муниципалитете Казбеги. Десятки машин до сих пор застряли в Степанцминда.

По словам мэра Казбеги Александра Загашвили, застрявшие граждане обеспечены продуктами питания и временным жильем.

"С 11 января запрещено движение из-за опасности схода лавин и ветра. Канатную дорогу пока не удается включить. Люди перераспределяются по отелям, есть туристы на небольших машинах. Из-за плохой погоды не удается начать работы по очистке дороги", - заявил мэр. © Sputnik / Alex Shlamov Синоптики предупреждают: погода в Грузии ухудшится

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.