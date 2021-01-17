В ближайшие дни погода в Грузии резко ухудшится

Во вторник и среду ожидаются осадки в основном в виде снега, в горах туман и метель, на море 2-3 балльный шторм

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. На всей территории Грузии 18-20 января ожидается значительное понижение температуры воздуха, местами обильные осадки, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды Грузии.

19-20 января ожидаются осадки в основном в виде снега, в горах туман и метель, на море 2-3 балльный шторм. На дорогах будет гололед, а в горах сохранится опасность схода лавин.

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По данным Национального агентства, на Колхидской низменности ожидается снижение температуры до минус 4 - минус 6 градусов, что может повредить цитрусовым культурам, в частности саженцам лимонов.