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Новая канатная дорога в Гудаури

Более ста человек удалось эвакуировать из Гудаури по канатной дороге

photo: courtesy of press-service of President of Georgia
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В Казбеги с ночи снова идет снег, заработает ли канатная дорога и сегодня, чтобы эвакуировать с горнолыжного курорта оставшихся людей, пока сказать не могут

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Более ста человек были эвакуированы из Казбеги с помощью самой длинной канатной дороги в Грузии, соединяющих зимние курорты Гудаури-Коби, сообщает мэрия Казбегского муниципалитета.

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По данным мэрии, среди вывезенных граждан как местные жители, так и иностранные туристы, которые уже доставлены в Тбилиси.

Мэр муниципалитета Александра Загашвили также сообщил, что часть водителей грузовиков все еще остается на участке дороги Коби-Гудаури.

"Что касается дороги, мы ждет Национальное агентство окружающей среды и улучшения погоды, чтобы можно было ввезти технику и начать работы по очистке", – сказал Александр Загашвили.

Поездка не для слабонервных: самая длинная канатная дорога в Грузии – видео
photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Поездка не для слабонервных: самая длинная канатная дорога в Грузии – видео

Как сообщили Sputnik в мэрии муниципалитета, пока в Казбеги идет снег и не ясно заработает ли канатная дорога сегодня.

Уже пятый день из-за погодных условий движение на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, закрыто для всех видов транспорта.

Длина канатной дороги Коби-Гудаури составляет 7,5 километра. Строительство велось год, и оно обошлось в 81 миллион лари (более 30,4 миллиона долларов). На канатке расположено 111 гондол. Пропускная способность – 2,8 тысячи пассажиров в час.

Зимний курорт Гудаури расположен близ Военно-Грузинской дороги на высоте 2,2 тысячи метров над уровнем моря, на южном склоне Большого Кавказского хребта, среди заснеженных пиков и глубоких ущелий, и популярен для любителей горнолыжного спорта.

По прогнозам синоптиков, с 18 января в Грузии резко похолодает, во многих районах, в особенности в горных и высокогорных, ожидается снегопад.

Темы:
Погода в Грузии (222)
Теги:
Погода, Гудаури, Грузия


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