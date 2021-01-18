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Загородная трасса после снегопада

Непогода создала проблемы на дорогах Грузии

FB / Департамент автодорог
Погода
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (432)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210118/250634995/Nepogoda-sozdala-problemy-na-dorogakh-Gruzii.html

По-прежнему закрыта для всех видов транспортных средств центральная дорога Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущая к границе России, на подступах к Ларсу стоит многокилометровая очередь машин

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Из-за непогоды на некоторых дорогах Грузии установлены ограничения, сообщает департамент автодорог.

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Из-за интенсивного снегопада на 39-62 километре автодороги Кутаиси-Ткибули-Амбродаури (перевал Накерала) запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом. Для остального вида транспорта движение свободно.

Передвижение всех видов автотранспорта запрещено на перевале Паравани из-за сложных метеорологических условий. В частности, ограничения действуют на 94-110 километре автодороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободно.

Очередь из грузовых автомашин, направляющихся в сторону грузино-российской границы.
© photo: Sputnik / Александр Имедашвили
Верхний Ларс сегодня: многокилометровая очередь образовалась на границе с Россией

Уже неделя, как из-за погодных условий движение на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, закрыто для всех видов транспорта.

На указанном отрезке дороги уровень опасности схода лавин высокий из-за интенсивного снега и низкой температуры.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (432)
Теги:
дороги, Погода, Грузия


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