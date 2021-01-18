До улучшения погодных условий из Казбеги людей будут эвакуировать на канатке

Процесс вывоза людей из высокогорного района ведется уже второй день и, как заявляют в мэрии Казбегского муниципалитета, будет вестись до тех пор, пока не будут эвакуированы все

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. До восстановления движения на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс ежедневно с 12:00 до 15:00 в Казбегском муниципалитете будет работать канатная дорога, об этом Sputnik сообщили в Компании горных курортов Грузии.

Более ста человек удалось эвакуировать из Казбеги по канатной дороге>>

Работа канатной дороги, соединяющей Гудаури с Коби, зависит от погодных условий и отсутствия ветра.

Как рассказали Sputnik в мэрии муниципалитета Казбеги, транспортировка граждан, застрявших в высокогорном районе из-за непогоды, среди которых иностранные туристы, осуществляется на микроавтобусах с центральной площади Степанцминда.

По их информации, в Казбеги работает несколько гостиниц, которые принимают туристов. Это стало возможно после того, как в конце декабря Межведомственный координационный совет при правительстве Грузии разрешил функционирование гостиниц, кроме тех, которые расположенных на горнолыжных курортах.

Сколько человек еще человек нуждаются в транспортировке в мэрии уточнить не могут. Накануне в Тбилиси удалось вывести более ста человек.

Уже неделя, как из-за погодных условий движение на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, закрыто для всех видов транспорта. На указанном отрезке дороги уровень опасности схода лавин высокий из-за интенсивного снегопада и низкой температуры.

Длина канатной дороги Коби-Гудаури составляет 7,5 километра. Она самая длинная в Грузии. Строительство велось год, и оно обошлось в 81 миллион лари (более 30,4 миллиона долларов). На канатке размещено 111 гондол. Пропускная способность - 2,8 тысячи пассажиров в час.