Дорога в направлении границы Грузии с Россией закрыта больше недели

На транзитной трассе к пограничному пункту "Верхний Ларс" скопилась длинная очередь из грузовых и легковых автомобилей, ждущих открытия дороги

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Участок дороги Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, все еще закрыт для всех видов транспорта.

Для очистки дороги соответствующая техника уже мобилизована, однако очистительные работы не удается начать из-за опасности схода лавин. Департамент автомобильных дорог ждет указаний Национального агентства окружающей среды.

Между тем на трассе скопились большие очереди из грузовых и легковых машин. Уже более недели водители не могут пересечь границу. А застрявших в Казбеги граждан эвакуируют на канатке.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.