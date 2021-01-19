11:19 19 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9801
  • 100 RUB4.4446
  • USD3.2994
Поиск
Вид на город Тбилиси зимой - район Абанотубани

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 21 января

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1070)
2701
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/13/250394621.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210119/250644249/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-pyatnitsu-21-yanvarya.html

Прогнозы оправдываются – в столице становится все холоднее, в пятницу, несмотря на солнце, воздух прогреется всего до двух градусов тепла

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков в столице Грузии в пятницу, 21 января.

Рассвет в Тбилиси будет в 08:22 по местному времени.

Температура воздуха ночью опустится минимум до минус 1 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 2 градусов тепла. Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 18:01.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1070)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Работа во время пандемии - представители СМИ записывают видео для сюжета
"Точечный локдаун": кто в Грузии работает в пандемию - фото
Не слезать с нарушителя. Кого имел в виду глава российского МИД?
"Не слезать с нарушителя". Кого имел в виду глава российского МИД?
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться