Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 21 января

Прогнозы оправдываются – в столице становится все холоднее, в пятницу, несмотря на солнце, воздух прогреется всего до двух градусов тепла

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков в столице Грузии в пятницу, 21 января.

Рассвет в Тбилиси будет в 08:22 по местному времени.

Температура воздуха ночью опустится минимум до минус 1 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 2 градусов тепла. Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 18:01.