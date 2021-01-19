Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 21 января

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Прогнозы оправдываются – в столице становится все холоднее, в пятницу, несмотря на солнце, воздух прогреется всего до двух градусов тепла
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков в столице Грузии в пятницу, 21 января.
Рассвет в Тбилиси будет в 08:22 по местному времени.
Температура воздуха ночью опустится минимум до минус 1 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 2 градусов тепла. Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.
Закат в Тбилиси будет в 18:01.