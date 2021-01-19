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Перекрытая из-за снега военно-грузинская дорога

Ситуация на дорогах Грузии: на отдельных участках действую ограничения

© Sputnik / STRINGER
Погода
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (433)
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Sputnik Грузия
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Снегопад, гололед, опасность схода лавин сделали непроходимыми часть горных дорог страны для определенных видов транспортных средств

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Из-за сложных метеорологических условий на отдельных участках дорог Грузии введены ограничения в движении автотранспорта, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития.

Очередь из грузовых фур зимой в горах
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Дорога в направлении границы Грузии с Россией закрыта больше недели

В частности, из-за интенсивного снегопада и гололеда на дороге Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони запрещено движение транспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных транспортных средств движение свободно.

К этому времени движение всех видов автотранспорта восстановлено на 138-158 километре дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.

Из-за интенсивного снегопада и гололеда движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов более 30 мест запрещено на дороге Ахалкалаки-Карцахи, ведущей к границе с Турцией. Для остальных видов транспорта движение свободно.

Участок дороги Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, все еще закрыт для всех видов транспорта.

Для очистки дороги соответствующая техника уже мобилизована, однако очистительные работы не удается начать из-за опасности схода лавин. Департамент автомобильных дорог ждет указаний Национального агентства окружающей среды.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (433)
Теги:
дороги, Погода, Грузия


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