Ситуация на дорогах Грузии: на отдельных участках действуют ограничения

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Из-за сложных метеорологических условий на отдельных участках дорог Грузии введены ограничения в движении автотранспорта, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития.

В частности, из-за интенсивного снегопада и гололеда на дороге Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони запрещено движение транспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных транспортных средств движение свободно.

К этому времени движение всех видов автотранспорта восстановлено на 138-158 километре дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.

Из-за интенсивного снегопада и гололеда движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов более 30 мест запрещено на дороге Ахалкалаки-Карцахи, ведущей к границе с Турцией. Для остальных видов транспорта движение свободно.

Участок дороги Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, все еще закрыт для всех видов транспорта.

Для очистки дороги соответствующая техника уже мобилизована, однако очистительные работы не удается начать из-за опасности схода лавин. Департамент автомобильных дорог ждет указаний Национального агентства окружающей среды.