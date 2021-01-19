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Снегоход

Разведка на снегоходах: лавиноопасность на Военно-Грузинской дороге взята под контроль

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
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Национального агентства окружающей среды выдвинуло на разведку лавиноопасности на участке Коби-Гудаури своих сотрудников на снегоходах. Они смогут пройти там, где пусть машинам заказан

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Специалисты Национального агентства окружающей среды проведут мониторинг лавиноопасных склонов на участке дороги Коби-Гудаури с помощью современного специального транспортного средства – снегохода, говорится в сообщении на сайте агентства.

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Участок дороги Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, уже больше недели закрыт для всех видов транспорта из-за опасности схода лавин.

Военно-Грузинская дорога является одним из участков повышенного риска с точки зрения образования лавины.

"Во время опасности схода лавин на 14-километровом участке дороги Гудаури – Коби передвигаться на легковых машинах или машинах высокой проходимости невозможно. Поэтому специалисты Национального агентства окружающей среды оперативно оценят существующую ситуацию на снегоходах", - говорится в сообщении.

Очередь из грузовых фур зимой в горах
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Дорога в направлении границы Грузии с Россией закрыта больше недели

Специалисты агентства в оперативном режиме постоянно обслуживают Военно-Грузинскую дорогу, что обеспечивает безопасное движение.

Для очистки дороги соответствующая техника уже мобилизована, однако очистительные работы не удается начать из-за опасности схода лавин. Департамент автомобильных дорог ждет указаний Национального агентства окружающей среды.

Между тем на трассе скопились большие очереди из грузовых и легковых машин. Уже более недели водители не могут пересечь границу. А застрявших в Казбеги граждан эвакуируют на канатке.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Теги:
дороги, Сход лавины, Грузия


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