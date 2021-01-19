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Снежная зима и снегопад

Западную Грузию завалило снегом

© Sputnik / STRINGER
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (225)
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В высокогорной Аджарии и соседней Гурии высота снежного покрова в некоторых местах достигает 70 сантиметров, что создало определенные проблемы местному населению

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. В высокогорной Аджарии сильный снегопад, уровень снежного покрова в некоторых местах достигает 70 сантиметров, сообщают грузинские СМИ.

В муниципалитете Хуло передвигаться по внутренним дорогам можно только на внедорожниках. На центральной трассе движение свободно.

Перекрытая из-за снега военно-грузинская дорога
© Sputnik / STRINGER
Ситуация на дорогах Грузии: на отдельных участках действуют ограничения

В Хуло уровень снежного покрова составляет 20 сантиметров в низменной зоне и достигает 60 сантиметров в высокогорных селах.

Проблемы с электроснабжением из-за непогоды возникли в муниципалитете Кеда. Снежный покров здесь достигает 70 сантиметров в высокогорье. Под тяжестью снега обрывы на линиях электропередачи.

На месте работают мобильные группы ремонтников электрораспределительной компании "Энерго-Про Джорджия".

В муниципалитетах Аджарии мобилизована техника, ведется расчистка дорог.

Первый снег выпал в соседнем с Аджарией регионе Гурии. Снежный покров в высокогорных селах Чохатаурского муниципалитета достигает 70 сантиметров, но дороги уже расчищены соответствующей техникой, движение транспорта свободное.

Снег выпал и в муниципалитетах Ланчхути и Озургети, но высота снежного покрова незначительная.

Темы:
Погода в Грузии (225)
Теги:
Снегопад, Гурия, Аджария, Грузия


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