Западную Грузию завалило снегом

В высокогорной Аджарии и соседней Гурии высота снежного покрова в некоторых местах достигает 70 сантиметров, что создало определенные проблемы местному населению

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. В высокогорной Аджарии сильный снегопад, уровень снежного покрова в некоторых местах достигает 70 сантиметров, сообщают грузинские СМИ.

В муниципалитете Хуло передвигаться по внутренним дорогам можно только на внедорожниках. На центральной трассе движение свободно.

В Хуло уровень снежного покрова составляет 20 сантиметров в низменной зоне и достигает 60 сантиметров в высокогорных селах.

Проблемы с электроснабжением из-за непогоды возникли в муниципалитете Кеда. Снежный покров здесь достигает 70 сантиметров в высокогорье. Под тяжестью снега обрывы на линиях электропередачи.

На месте работают мобильные группы ремонтников электрораспределительной компании "Энерго-Про Джорджия".

В муниципалитетах Аджарии мобилизована техника, ведется расчистка дорог.

Первый снег выпал в соседнем с Аджарией регионе Гурии. Снежный покров в высокогорных селах Чохатаурского муниципалитета достигает 70 сантиметров, но дороги уже расчищены соответствующей техникой, движение транспорта свободное.

Снег выпал и в муниципалитетах Ланчхути и Озургети, но высота снежного покрова незначительная.