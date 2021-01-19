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Спецтехника расчищает снег на военно-грузинской дороге

Дорогу к границе Грузии с Россией начали расчищать от снега

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (132)
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Sputnik Грузия
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Интенсивные работы начались на самом лавиноопасном участке Военно-Грузинской дороги, где за неделю, что она закрыта, скопилось уже больше сотни машин

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. На участке дороги Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, начались очистительные работы, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.

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Указанный участок дороги уже больше недели – с 11 января, закрыт для всех видов транспорта из-за опасности схода лавин. Военно-Грузинская дорога является одним из участков повышенного риска с точки зрения образования лавин.

По информации департамента автодорог, работы по очистке проезжей части ведутся в интенсивном режиме как со стороны Гудаури, так и Коби. В частности, на 93-99 и на 105 – 107 километре дороги, где больше нет опасности схода лавин. Что касается второго участка дороги - 100 – 104 километр, там все еще сохраняется лавиноопасность.

Снегоход
© CC0 / Pixabay
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"На указанном участке очистительные работы начнутся после снятия Национальным агентством окружающей среды режима лавиноопасности, чтобы восстановить движение автотранспорта в кратчайшие сроки", - отмечено в сообщении.

Между тем на трассе скопились большие очереди из грузовых и легковых машин. Уже более недели водители не могут пересечь границу. А застрявших в Казбеги граждан эвакуируют на канатке.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (132)
Теги:
дороги, Погода, Грузия


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