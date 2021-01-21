Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 23 января

Жителей и гостей грузинской столицы ждет ясная погода в субботу, температура воздуха три градуса выше нуля
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков в столице Грузии в субботу, 23 января.
Солнце взойдет в 08:21 по местному времени.
Ночью температура воздуха понизится до минус 1 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 3 градусов тепла.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 1-4 метра в секунду.
Закат в Тбилиси будет в 18:04.
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