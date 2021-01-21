13:57 21 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9977
  • 100 RUB4.4864
  • USD3.2982
Поиск
Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду зимой - парк Рике

Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 23 января

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1071)
7301
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/11/250363664.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210121/250665610/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-subbotu-23-yanvarya.html

Жителей и гостей грузинской столицы ждет ясная погода в субботу, температура воздуха три градуса выше нуля

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков в столице Грузии в субботу, 23 января.

Солнце взойдет в 08:21 по местному времени.

Ночью температура воздуха понизится до минус 1 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 3 градусов тепла.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 1-4 метра в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 18:04.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1071)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пожарные на месте происшествия в центре Мадрида, где в одном из домов произошел взрыв
Взрыв в Мадриде: жертвы и разрушения - фото из эпицентра
В Госдуме РФ призвали восстановить отношения с Грузией - видео
В Госдуме РФ призвали восстановить отношения с Грузией - видео
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться