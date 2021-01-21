Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 23 января

Жителей и гостей грузинской столицы ждет ясная погода в субботу, температура воздуха три градуса выше нуля

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков в столице Грузии в субботу, 23 января.

Солнце взойдет в 08:21 по местному времени.

Ночью температура воздуха понизится до минус 1 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 3 градусов тепла.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 1-4 метра в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 18:04.