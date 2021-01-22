10:56 22 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0064
  • 100 RUB4.4826
  • USD3.3010
Поиск
Чайки над Курой на тбилисской набережной

Точный прогноз погоды на воскресенье, 24 января

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210122/250675943/Tochnyy-prognoz-pogody-na-voskresene-24-yanvarya.html

Солнечно, но холодно – таким будет воскресенье в столице, воздух прогреется всего до четырех градусов тепла

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков в столице Грузии в воскресение, 24 января.

Солнце взойдет в 08:20 по местному времени.

Ночью температура воздуха понизится до минус 1 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 4 градусов тепла.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 1-5 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 18:05.

Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Батуми в снегу зимой - заснеженные дорожки в парке у бульвара
Редкое зрелище: пальмы среди снега в Батуми - фото
Прививаться или нет: почему не все в Грузии хотят вакцинироваться от COVID-19
Прививаться или нет: почему не все в Грузии хотят вакцинироваться от COVID-19
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться