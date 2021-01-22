Точный прогноз погоды на воскресенье, 24 января

Солнечно, но холодно – таким будет воскресенье в столице, воздух прогреется всего до четырех градусов тепла

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков в столице Грузии в воскресение, 24 января.

Солнце взойдет в 08:20 по местному времени.

Ночью температура воздуха понизится до минус 1 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 4 градусов тепла.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 1-5 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 18:05.