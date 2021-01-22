Верхний Ларс сегодня: движение для всех видов транспорта к границе России восстановлено

В настоящее время движение всех видов транспортных средств в направлении грузино-российской границы свободно

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом на дороге в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Казбеги—Верхний Ларс") восстановлено, об этом сообщает департамент автомобильных дорог.

Дорога расчищена, и сейчас движение на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс свободно.

На участке Гудаури-Коби движение будет осуществляться без остановок только через лавинозащитные тоннели.

Движение машин с полуприцепом, прицепом и автобусов вместимостью более 30 мест в тоннелях будет осуществляться в одностороннем порядке.

Движение на этом участке регулирует патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.