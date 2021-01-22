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Грузовой трейлер едет по Военно-Грузинской дороге

Верхний Ларс сегодня: движение для всех видов транспорта к границе России восстановлено

photo: Roads Department of Georgia / FB
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (134)
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Sputnik Грузия
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В настоящее время движение всех видов транспортных средств в направлении грузино-российской границы свободно

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом на дороге в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Казбеги—Верхний Ларс") восстановлено, об этом сообщает департамент автомобильных дорог.

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© Sputnik / STRINGER
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Дорога расчищена, и сейчас движение на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс свободно.

На участке Гудаури-Коби движение будет осуществляться без остановок только через лавинозащитные тоннели.

Движение машин с полуприцепом, прицепом и автобусов вместимостью более 30 мест в тоннелях будет осуществляться в одностороннем порядке.

Движение на этом участке регулирует патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (134)
Теги:
Грузино-российская граница, Верхний Ларс, Грузия


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