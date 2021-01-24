Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 26 января

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Ночью во вторник в столице страны ожидается легкий мороз, а днем будет солнечная погода без осадков, воздух прогреется до 9 градусов
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. По прогнозам синоптиков жителей и гостей столицы ожидает преимущественно ясная погода без осадков во вторник, 26 января.
Солнце взойдет в 08:16 по местному времени.
Ночью температура воздуха понизится до минус 1 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 8-9 градусов тепла.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 1-5 метров в секунду, к вечеру ожидается небольшое усиление до 10-13 м/с.
Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:10.