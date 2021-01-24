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Вид на город Тбилиси в солнечный день - район Абанотубани и Калаубани

Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 26 января

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1072)
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Sputnik Грузия
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Ночью во вторник в столице страны ожидается легкий мороз, а днем будет солнечная погода без осадков, воздух прогреется до 9 градусов

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. По прогнозам синоптиков жителей и гостей столицы ожидает преимущественно ясная погода без осадков во вторник, 26 января.

Солнце взойдет в 08:16 по местному времени.

Ночью температура воздуха понизится до минус 1 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 8-9 градусов тепла.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 1-5 метров в секунду, к вечеру ожидается небольшое усиление до 10-13 м/с.

Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:10.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1072)
Теги:
Прогноз погоды в Тбилиси, Прогноз погоды, Тбилиси, Грузия


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