Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 27 января

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Зима продолжает баловать солнечными днями - и в среду в столице будет ясный день и чуть теплее, чем в предыдущие, - столбик термометра поднимется до десяти градусов тепла
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Синоптики обещают преимущественно ясную погоду без осадков в столице Грузии в среду, 27 января.
Солнце в Тбилиси взойдет в 08:18 по местному времени.
Ночью температура воздуха опустится минимум до нуля. А днем столбик термометра поднимется максимум до 10 градусов тепла.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.
Закат в Тбилиси будет в 18:09.