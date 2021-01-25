Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 27 января

Зима продолжает баловать солнечными днями - и в среду в столице будет ясный день и чуть теплее, чем в предыдущие, - столбик термометра поднимется до десяти градусов тепла

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Синоптики обещают преимущественно ясную погоду без осадков в столице Грузии в среду, 27 января.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:18 по местному времени.

Ночью температура воздуха опустится минимум до нуля. А днем столбик термометра поднимется максимум до 10 градусов тепла.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 18:09.