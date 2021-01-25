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Вид на город Тбилиси - набережная

Как долго в Грузии сохранится теплая погода?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Погода в Грузии (226)
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Sputnik Грузия
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По словам синоптиков, уже к четвергу, 28 января, в некоторых районах Грузии пойдет дождь, в высокогорье ожидается снег

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. С 25 по 27 января в Грузии сохранится теплая погода без осадков, в стране будет преобладать восточный ветер, сообщает Национальное агентство окружающей среды.

Столбик термометра в Западной Грузии днем поднимется до плюс 13-18 градусов, а в Восточной Грузии будет немного прохладнее в пределах плюс 8 -13 градусов.

Что касается столицы, то в Тбилиси воздух прогреется до плюс 11-13 градусов, осадков не ожидается.

По словам синоптиков, уже к четвергу, 28 января, в некоторых районах Грузии пойдет дождь, в высокогорье ожидается снег.

Температура воздуха составит +11, +16 градусов.

Темы:
Погода в Грузии (226)


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