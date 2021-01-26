Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 28 января

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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1006 За последние 24 часа от коронавируса скончались 25 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 050 пациентов, а с начала пандемии вылечились 244 446 480

Власти и бизнес-сектор пока ни до чего не договорились – встреча в Минэкономики Грузии Представители бизнеса так и не получили конкретного ответа на сакральный вопрос "когда?". Сколько еще будут закрыты рестораны, зимние курорты, гостиницы, фитнес-клубы им никто не сказал 190