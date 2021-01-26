Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 28 января

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Облачно, но тепло, температура воздуха до 11 градусов – такая погода ждет жителей и гостей столицы в четверг
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Преимущественно облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 28 января.
Солнце в Тбилиси взойдет в 08:17 по местному времени.
Ночью температура воздуха опустится минимум до плюс двух градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 11 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 18:10.