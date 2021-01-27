Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 29 января

В субботу в столице будет пасмурно, но сухо, синоптики обещают до 12 градусов тепла – обычный тбилисский зимний день

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Преимущественно облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 29 января.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:16 по местному времени.

Ночью температура воздуха опустится минимум до плюс двух градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 12 градусов тепла.

Закат в Тбилиси будет в 18:11.