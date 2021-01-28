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Грузовики едут по заснеженной горной дороге зимой

Верхний Ларс сегодня: дорога к российской границе закрыта для большегрузов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (136)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210128/250732982/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-k-rossiyskoy-granitse-zakryta-dlya-bolshegruzov.html

Для остальных транспортных средств проезд к грузино-российской границе свободен и осуществляется под контролем патрульной полиции

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Из-за снега и гололеда движение машин с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.

Для остального автотранспорта участок открыт.

Движение по автомагистрали осуществляется в безостановочном режиме только по лавинозащитным тоннелям и под контролем патрульной полиции.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, или Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (136)
Теги:
дороги, Верхний Ларс, Грузия


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