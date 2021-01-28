Верхний Ларс сегодня: дорога к российской границе закрыта для большегрузов

Для остальных транспортных средств проезд к грузино-российской границе свободен и осуществляется под контролем патрульной полиции

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Из-за снега и гололеда движение машин с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.

Для остального автотранспорта участок открыт.

Движение по автомагистрали осуществляется в безостановочном режиме только по лавинозащитным тоннелям и под контролем патрульной полиции.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, или Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.