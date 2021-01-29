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Вид на город Тбилиси зимой

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 31 января

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1076)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210129/250738292/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-voskresene-31-yanvarya.html

Воскресный день в столице будет пасмурным, но обойдется без дождя, воздух прогреется до 12 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Частично облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 31 января.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:14 по местному времени.

Ночью температура воздуха опустится минимум до плюс одного градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 12 градусов тепла.

Закат в Тбилиси будет в 18:14.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1076)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


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