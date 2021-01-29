Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 31 января

Погода
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210129/250738292/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-voskresene-31-yanvarya.html
Воскресный день в столице будет пасмурным, но обойдется без дождя, воздух прогреется до 12 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Частично облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 31 января.
Солнце в Тбилиси взойдет в 08:14 по местному времени.
Ночью температура воздуха опустится минимум до плюс одного градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 12 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 18:14.