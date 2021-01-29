Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 31 января

Воскресный день в столице будет пасмурным, но обойдется без дождя, воздух прогреется до 12 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Частично облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 31 января.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:14 по местному времени.

Ночью температура воздуха опустится минимум до плюс одного градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 12 градусов тепла.

Закат в Тбилиси будет в 18:14.