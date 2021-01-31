Какая будет погода в Грузии в первую неделю февраля

В столице страны ожидается ясная теплая погода без осадков, воздух днем прогреется до 16 градусов

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Вплоть до 5 февраля в Грузии сохранится теплая погода и без осадков, сообщают в Национальном агентстве окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в долинах Западной Грузии составит + 18-23 градуса, а в Восточной Грузии столбик термометра поднимется до + 12-17 градусов.

Что касается Тбилиси, то в столице также ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем будет + 14-16 градусов.