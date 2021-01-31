Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 2 февраля

Ночью температура воздуха опустится до плюс одного-двух градусов, но днем столбик термометра поднимется до 14 градусов

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Ясная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в во вторник, 2 февраля.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:12 по местному времени.

Ночью температура воздуха опустится до плюс одного-двух градусов. А днем столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла. Ветер в столице будет дуть слабый, северо-западный.

Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:15.