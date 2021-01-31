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Вид на город Тбилиси - набережная и гора Мтацминда

Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 2 февраля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1077)
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Sputnik Грузия
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Ночью температура воздуха опустится до плюс одного-двух градусов, но днем столбик термометра поднимется до 14 градусов

 

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Ясная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в во вторник, 2 февраля.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:12 по местному времени.

Ночью температура воздуха опустится до плюс одного-двух градусов. А днем столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла. Ветер в столице будет дуть слабый, северо-западный.

Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:15.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1077)
Теги:
Прогноз погоды в Тбилиси, Прогноз погоды, Погода, Тбилиси, Грузия


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