Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 2 февраля

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Ночью температура воздуха опустится до плюс одного-двух градусов, но днем столбик термометра поднимется до 14 градусов
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Ясная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в во вторник, 2 февраля.
Солнце в Тбилиси взойдет в 08:12 по местному времени.
Ночью температура воздуха опустится до плюс одного-двух градусов. А днем столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла. Ветер в столице будет дуть слабый, северо-западный.
Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:15.