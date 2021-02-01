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Зимний Тбилиси - вид на набережную города, мост Мира и центральную часть столицы

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 3 февраля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1078)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210201/250759756/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-sredu-3-fevralya.html

В столице последние дни стоит солнечная погода, не будет исключением и среда, воздух прогреется до 13 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Ясная и солнечная погода, местами с преимущественно облачной погодой ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 3 февраля.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:11 по местному времени.

Ночью температура воздуха опустится до плюс двух градусов. А днем столбик термометра поднимется до 13 градусов тепла.

Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:18.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1078)
Теги:
Тбилиси, Грузия


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