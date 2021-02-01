Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 3 февраля

В столице последние дни стоит солнечная погода, не будет исключением и среда, воздух прогреется до 13 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Ясная и солнечная погода, местами с преимущественно облачной погодой ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 3 февраля.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:11 по местному времени.

Ночью температура воздуха опустится до плюс двух градусов. А днем столбик термометра поднимется до 13 градусов тепла.

Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:18.