Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 3 февраля

Погода
Получить короткую ссылку
16 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210201/250759756/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-sredu-3-fevralya.html
В столице последние дни стоит солнечная погода, не будет исключением и среда, воздух прогреется до 13 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Ясная и солнечная погода, местами с преимущественно облачной погодой ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 3 февраля.
Солнце в Тбилиси взойдет в 08:11 по местному времени.
Ночью температура воздуха опустится до плюс двух градусов. А днем столбик термометра поднимется до 13 градусов тепла.
Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:18.