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Автомобильная очередь у КПП Верхний Ларс

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта

© photo : official site of the MTCIT of RA
Погода
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (139)
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Sputnik Грузия
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К этому времени движение на участке Гудаури-Коби свободно для всех видов транспортных средств, движущихся в Россию

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Движение на центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе Грузии с Россией, восстановлено для автомобилей с прицепом и полуприцепом, говорится в заявлении Департамента автомобильных дорог Грузии.

Спецмашина расчищает дорогу от оползня на дороге
photo: Roads Department of Georgia / FB
На западе Грузии из-за схода оползня закрыта дорога

На этом этапе на участке автомобильной дороги международного значения движение свободно для всех видов автотранспорта.

На участке Гудаури-Коби движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели. Движение регулирует патрульная полиция.

Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест в тоннелях осуществляется в одностороннем режиме.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (139)
Теги:
Погода, Верхний Ларс, Грузия


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