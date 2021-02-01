Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта

К этому времени движение на участке Гудаури-Коби свободно для всех видов транспортных средств, движущихся в Россию

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Движение на центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе Грузии с Россией, восстановлено для автомобилей с прицепом и полуприцепом, говорится в заявлении Департамента автомобильных дорог Грузии.

На этом этапе на участке автомобильной дороги международного значения движение свободно для всех видов автотранспорта.

На участке Гудаури-Коби движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели. Движение регулирует патрульная полиция.

Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест в тоннелях осуществляется в одностороннем режиме.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.