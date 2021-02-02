Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 4 февраля

Февраль продолжает баловать солнечными днями, исключением не будет и четверг в столице, столбик термометра поднимется еще выше – до 15 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Временами облачная и временами ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 4 февраля.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:10 по местному времени.

Ночью температура воздуха опустится до плюс трех градусов. А днем столбик термометра поднимется до 15 градусов тепла.

Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:19.