Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 4 февраля

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Февраль продолжает баловать солнечными днями, исключением не будет и четверг в столице, столбик термометра поднимется еще выше – до 15 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Временами облачная и временами ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 4 февраля.
Солнце в Тбилиси взойдет в 08:10 по местному времени.
Ночью температура воздуха опустится до плюс трех градусов. А днем столбик термометра поднимется до 15 градусов тепла.
Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:19.