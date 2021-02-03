12:05 03 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9805
  • 100 RUB4.3571
  • USD3.3072
Поиск
Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду зимой

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 5 февраля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1080)
2311
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210203/250779584/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-pyatnitsu-5-fevralya.html

Пасмурно, возможен небольшой дождь, температура воздуха 11 градусов выше нуля – такую погоду обещают синоптики в столице в пятницу

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Преимущественно облачная погода, временами дождь ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 5 февраля.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:09 по местному времени.

Ночью температура воздуха опустится до плюс трех градусов. А днем столбик термометра поднимется до 11 градусов тепла.

Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:20.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1080)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Солдаты в ратуше Янгона, Мьянма
Военный переворот в Мьянме: Аун Сан Су Чжи и президент страны взяты под стражу
Мы вернулись: Sputnik вышел на орбиту Эстонии - видео
Мы вернулись: Sputnik вышел на орбиту Эстонии - видео
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться