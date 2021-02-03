Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 5 февраля

Пасмурно, возможен небольшой дождь, температура воздуха 11 градусов выше нуля – такую погоду обещают синоптики в столице в пятницу

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Преимущественно облачная погода, временами дождь ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 5 февраля.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:09 по местному времени.

Ночью температура воздуха опустится до плюс трех градусов. А днем столбик термометра поднимется до 11 градусов тепла.

Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:20.