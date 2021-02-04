Снег, ветер шторм: в Грузии ожидается ухудшение погоды

Похоже, оттепель и солнечные дни, которыми так изобиловало начало февраля, закончились, зима возвращается

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. С 5 февраля до первой половины 6 февраля в западной части Грузии ожидается резкое ухудшение погоды, говорится в сообщении Национального агентства по окружающей среде.

В западной части страны ожидаются осадки, в высокогорье в виде снега, местами возможен туман, сильные западные ветры и метель, на море 2-3-балльный шторм.

Синоптики предупреждают, что ожидаемые сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках и активизировать образование лавин и оползней в горных районах.