Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 7 февраля

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В воскресенье в столице будет пасмурно, возможен слабый дождь, но относительно тепло – синоптики обещают 14 градусов выше нуля
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Переменная облачность, слабый дождь, временами прояснение ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 7 февраля.
Восход солнца в 08:07 по местному времени.
Ночью температура воздуха опустится до плюс двух градусов. А днем столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла.
Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:23.