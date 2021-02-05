Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 7 февраля

В воскресенье в столице будет пасмурно, возможен слабый дождь, но относительно тепло – синоптики обещают 14 градусов выше нуля

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Переменная облачность, слабый дождь, временами прояснение ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 7 февраля.

Восход солнца в 08:07 по местному времени.

Ночью температура воздуха опустится до плюс двух градусов. А днем столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла.

Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:23.