Точный прогноз погоды в Тбилиси во вторник, 9 февраля

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Ясная и теплая (до плюс 16 градусов) без осадков погода ждет тбилисцев и гостей столицы Грузии во вторник
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Преимущественно ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 9 февраля.
Восход солнца будет в 08:04 по местному времени.
Ночью температура воздуха опустится до плюс пяти градусов. А днем столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла.
Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:25.