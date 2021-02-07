Точный прогноз погоды в Тбилиси во вторник, 9 февраля

Ясная и теплая (до плюс 16 градусов) без осадков погода ждет тбилисцев и гостей столицы Грузии во вторник

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Преимущественно ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 9 февраля.

Восход солнца будет в 08:04 по местному времени.

Ночью температура воздуха опустится до плюс пяти градусов. А днем столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла.

Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:25.