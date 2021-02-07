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Вид на город Тбилиси - река Кура, набережная в солнечную погоду зимой

Точный прогноз погоды в Тбилиси во вторник, 9 февраля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1083)
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Sputnik Грузия
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Ясная и теплая (до плюс 16 градусов) без осадков погода ждет тбилисцев и гостей столицы Грузии во вторник

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Преимущественно ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 9 февраля.

Восход солнца будет в 08:04 по местному времени.

Ночью температура воздуха опустится до плюс пяти градусов. А днем столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла.

Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:25.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1083)
Теги:
Прогноз погоды в Тбилиси, Прогноз погоды, Тбилиси


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