Точный прогноз в Тбилиси на среду, 10 февраля

Весна спешит и все чаще напоминает о себе – в среду в столице температура воздуха поднимется до 16 градусов. Совсем не февраль

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Преимущественно ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 10 февраля.

Восход солнца будет в 08:03 по местному времени.

Ночью температура воздуха будет плюс четыре градуса, а днем столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла.

Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:27.