Точный прогноз в Тбилиси на среду, 10 февраля

Погода
Получить короткую ссылку
3610
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210208/250825311/Tochnyy-prognoz-v-Tbilisi-na-sredu-10-fevralya.html
Весна спешит и все чаще напоминает о себе – в среду в столице температура воздуха поднимется до 16 градусов. Совсем не февраль
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Преимущественно ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 10 февраля.
Восход солнца будет в 08:03 по местному времени.
Ночью температура воздуха будет плюс четыре градуса, а днем столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла.
Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:27.