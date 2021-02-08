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Зимние облака над Тбилиси

Точный прогноз в Тбилиси на среду, 10 февраля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1084)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210208/250825311/Tochnyy-prognoz-v-Tbilisi-na-sredu-10-fevralya.html

Весна спешит и все чаще напоминает о себе – в среду в столице температура воздуха поднимется до 16 градусов. Совсем не февраль

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Преимущественно ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 10 февраля.

Восход солнца будет в 08:03 по местному времени.

Ночью температура воздуха будет плюс четыре градуса, а днем столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла.

Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:27.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1084)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


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