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Тбилиси в солнечную погоду весной

Теплый февраль: в Грузии потеплеет до 22 градусов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (230)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210208/250829551/Teplyy-fevral-v-Gruzii-potepleet-do-22-gradusov.html

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в грузинской столице сохранится солнечная погода

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. В Грузии теплая погода сохранится до 12 февраля, об этом говорится в сообщении Национального агентства по окружающей среде.

Синоптики отмечают, что дневная температура воздуха в низинах Западной Грузии составит +17... +22 градуса, а в низинах Восточной Грузии +14... +19.

В некоторых районах могут быть осадки, но в Тбилиси сохранится солнечная погода. Температура воздуха достигнет +16... +18 градусов.

Темы:
Погода в Грузии (230)
Теги:
Грузия


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