Теплый февраль: в Грузии потеплеет до 22 градусов

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По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в грузинской столице сохранится солнечная погода
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. В Грузии теплая погода сохранится до 12 февраля, об этом говорится в сообщении Национального агентства по окружающей среде.
Синоптики отмечают, что дневная температура воздуха в низинах Западной Грузии составит +17... +22 градуса, а в низинах Восточной Грузии +14... +19.
В некоторых районах могут быть осадки, но в Тбилиси сохранится солнечная погода. Температура воздуха достигнет +16... +18 градусов.