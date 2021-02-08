Теплый февраль: в Грузии потеплеет до 22 градусов

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в грузинской столице сохранится солнечная погода

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. В Грузии теплая погода сохранится до 12 февраля, об этом говорится в сообщении Национального агентства по окружающей среде.

Синоптики отмечают, что дневная температура воздуха в низинах Западной Грузии составит +17... +22 градуса, а в низинах Восточной Грузии +14... +19.

В некоторых районах могут быть осадки, но в Тбилиси сохранится солнечная погода. Температура воздуха достигнет +16... +18 градусов.