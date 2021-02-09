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Вид на город Тбилиси - Метехскую церковь, набережную и памятник Вахтангу Горгасали

Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 11 февраля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1085)
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Sputnik Грузия
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Поистине весенняя солнечная погода ожидается в столице в четверг – столбик термометра поднимется до 17 градусов

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Ясная, солнечная и теплая погода ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 11 февраля.

Восход солнца будет в 08:02 по местному времени.

Ночью температура воздуха будет плюс шесть градусов, а днем столбик термометра поднимется до 17 градусов тепла.

Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:28.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1085)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


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