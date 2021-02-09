Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 11 февраля

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Поистине весенняя солнечная погода ожидается в столице в четверг – столбик термометра поднимется до 17 градусов
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Ясная, солнечная и теплая погода ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 11 февраля.
Восход солнца будет в 08:02 по местному времени.
Ночью температура воздуха будет плюс шесть градусов, а днем столбик термометра поднимется до 17 градусов тепла.
Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:28.