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Район Абанотубани - старый Тбилиси в облачную погоду

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 12 февраля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1086)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210210/250845800/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-pyatnitsu-12-fevralya.html

Февраль продолжает баловать теплыми днями – в пятницу в столице будет солнечно и 16 градусов выше нуля

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Преимущественно ясная и частично облачная погода ожидается в Тбилиси в пятницу, 12 февраля.

Восход солнца будет в 08:01 по местному времени.

Ночью температура воздуха будет плюс шесть-девять градусов, а днем столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла.

Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:29.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1086)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


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