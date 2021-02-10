Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 12 февраля

Февраль продолжает баловать теплыми днями – в пятницу в столице будет солнечно и 16 градусов выше нуля

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Преимущественно ясная и частично облачная погода ожидается в Тбилиси в пятницу, 12 февраля.

Восход солнца будет в 08:01 по местному времени.

Ночью температура воздуха будет плюс шесть-девять градусов, а днем столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла.

Закат в Тбилиси можно будет наблюдать в 18:29.